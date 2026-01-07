Agente no actuó a tiempo en tiroteo en escuela de Uvalde

Un policía escolar de Uvalde, Texas, se mantuvo al margen durante uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos y no hizo ningún intento por distraer o detener al atacante antes de que abriera fuego dentro de las aulas, dijo un fiscal al jurado el martes.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo escolar en Uvalde?

Adrian Gonzales, un exagente de las escuelas de Uvalde que fue uno de los primeros en responder al ataque, llegó mientras el agresor adolescente aún estaba fuera del edificio y no hizo nada, ni siquiera cuando un maestro señaló la dirección del tirador, dijo el fiscal especial Bill Turner durante las declaraciones de apertura de un juicio penal.

El agente entró a la Escuela Primaria Robb minutos más tarde, "cuando el daño ya estaba hecho", dijo Turner. Gonzales se ha declarado no culpable en el caso, que es un raro ejemplo de presentación de cargos contra un agente acusado de no hacer más para salvar vidas. Su abogado ha dicho que el policía intentó salvar a los niños ese día en 2022.

Una vez dentro de la escuela, las autoridades esperaron más de una hora para confrontar al agresor. Gonzales enfrenta 29 cargos de abandono o peligro infantil y podría ser sentenciado a un máximo de dos años de prisión si es condenado.

Detalles del juicio contra el policía escolar Adrian Gonzales

"Pudo haberlo detenido, pero no quería ser el objetivo", dijo Velma Lisa Duran, hermana de la maestra Irma García, que formó parte de los 19 estudiantes y dos maestros que fueron asesinados. Duran, quien llegó al tribunal el martes por la mañana para presenciar el inicio del juicio, dijo que las autoridades se mantuvieron al margen hace más de tres años mientras su hermana "murió protegiendo a los niños".

Los abogados defensores insistieron el martes en que Gonzales hizo lo que pudo cuando llegó a una escena confusa y caótica. Describieron a un agente que intentó evaluar dónde estaba el tirador mientras pensaba que le estaban disparando sin protección contra un rifle de alto poder. Gonzales fue parte del primer grupo que entró al edificio antes de que recibieran disparos de Ramos, dijeron los abogados del oficial.

"No se trató de un hombre que estaba esperando. No fue un hombre que no actuó", dijo el abogado defensor Jason Goss. Gonzales y el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, son los únicos dos agentes que enfrentan cargos penales por la respuesta. El juicio de Arredondo no ha sido programado.

Reacciones de las familias de las víctimas del tiroteo

Gonzales, un veterano de 10 años de la fuerza policial, tenía un extenso entrenamiento en tiradores activos, dijo el fiscal especial. "Cuando escuchas disparos, vas hacia el fuego", dijo Turner. "Cuando un niño llama al 911, tenemos derecho a esperar una respuesta", dijo Turner, con voz temblorosa.

Algunas familias de las víctimas estaban molestas porque no se acusó a más agentes, dado que casi 400 elementos federales, estatales y locales convergieron en la escuela poco después del ataque. Estudiantes aterrorizados dentro de las aulas llamaron al 911 mientras los padres suplicaban por la intervención de los agentes, algunos de los cuales estaban parados en un pasillo mientras se escuchaban disparos. Finalmente, un equipo táctico de agentes entró al aula y abatió al tirador.