Buscan a conductor que huyó tras arrollar y matar a anciano

Un hombre de 77 años falleció la noche de este martes 30 de diciembre tras ser atropellado por un vehículo que huyó del lugar, informó la Policía de esta ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:22 p.m. en el área de las calles Grimes y Ann, donde el peatón fue encontrado gravemente herido en la carretera. Fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde posteriormente murió a causa de las lesiones sufridas.

¿Cómo ocurrió el atropello en Harlingen?

Las autoridades confirmaron que se trata de un caso de golpe y fuga (hit-and-run). Hasta el momento, el conductor responsable y el vehículo involucrado no han sido identificados.

Acciones de la Policía tras el accidente

La Policía de Harlingen ha iniciado una investigación exhaustiva y se encuentra recopilando grabaciones de videovigilancia y cualquier otra evidencia que pueda llevar a la identificación del automóvil y su conductor.

Detalles del incidente y llamado a la comunidad

Se solicita la colaboración ciudadana. Cualquier persona con información, por mínima que parezca, puede comunicarse de forma anónima con Harlingen Area Crime Stoppers al (956) 425-TIPS (8477).