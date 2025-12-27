Tiroteo policial mortal en Harlingen

Una persona falleció tras un enfrentamiento a tiros con agentes del orden este viernes, hecho que puso fin a una persecución vehicular iniciada en la ciudad vecina de Combes.

El incidente comenzó alrededor de las 12:46 p.m., cuando la Policía de Combes intentó detener a un sujeto con órdenes de arresto por delitos graves. La persecución se extendió hasta Harlingen, donde se unieron alguaciles del Precinto 5 del Condado de Cameron.

Detalles del enfrentamiento a tiros en Harlingen

El vehículo del sospechoso chocó contra varios automóviles a lo largo de la carretera Business 77, hasta quedar inutilizado en la intersección con la calle Harrison. En ese momento, el hombre salió del auto y, según el reporte oficial, comenzó a disparar contra los oficiales y alguaciles.

El personal policial respondió al fuego, impactando en varias ocasiones al agresor.

Acciones de la autoridad tras la persecución vehicular

Tras el episodio, se solicitó la intervención de los Texas Rangers, quienes asumirán la investigación principal del tiroteo. La Oficina del Fiscal de Distrito también se encuentra en el lugar recabando información.