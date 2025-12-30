Autoridades identifican a sospechoso del tiroteo mortal tras persecución

Las autoridades identificaron este domingo al hombre fallecido en un enfrentamiento a tiros con agentes del orden el viernes por la tarde, tras una persecución que inició en la ciudad vecina de Combes.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirmó que el individuo era Andrés Arizmendi, de 43 años y residente de La Feria. Arizmendi era buscado por órdenes de arresto por delitos graves emitidas en Harlingen, aunque las autoridades no han especificado la naturaleza de los cargos.

Detalles del enfrentamiento entre Arizmendi y la policía

La cadena de eventos comenzó alrededor de las 12:46 p.m. del viernes, cuando la Policía de Combes intentó detenerlo. La persecución se extendió hasta Harlingen, donde se unieron agentes del Precinto 5 del Condado de Cameron y de la Policía de Harlingen.

Durante la huida, el vehículo de Arizmendi chocó contra varios autos a lo largo de la carretera Business 77. Tras inmovilizar su automóvil en la intersección de Harrison Ave. y Business 77, Arizmendi salió del mismo y, según versiones oficiales, disparó o apuntó con un arma hacia los oficiales que lo perseguían.

Los agentes respondieron al fuego, impactando al sospechoso. Un juez de paz fue llamado a la escena y declaró a Arizmendi muerto.

Investigación del tiroteo a cargo de los Texas Rangers

Los Texas Rangers llegaron al lugar alrededor de la 1:30 p.m. y asumieron el liderazgo de la investigación del tiroteo, la cual permanece en curso. El DPS colabora en las diligencias.