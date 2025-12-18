Aseguran a 21 migrantes y presuntos ´cuidadores´

Operativos conjuntos de inteligencia entre la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) resultaron en el aseguramiento de 21 migrantes en situación irregular y el arresto de tres presuntos traficantes en dos viviendas de esta ciudad fronteriza.

Acciones de la autoridad en la frontera

El primer caso, ejecutado a principios de semana, tuvo como resultado el hallazgo de 17 migrantes y un "cuidador" o vigía en una casa de seguridad. En un segundo operativo, las autoridades aseguraron a cuatro migrantes y detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses que aparentemente fungían como sus custodios en otra vivienda.

La Patrulla Fronteriza del Sector Laredo detalló que, del grupo de cuatro personas, la nacionalidad de los migrantes era: dos guatemaltecos, un mexicano y un hondureño. En ambos allanamientos se encontró también a mujeres extranjeras entre las personas aseguradas.

Detalles de los operativos realizados

Las acciones forman parte de la colaboración estratégica y de intercambio de información entre las agencias federales y estatales para combatir el tráfico de personas en la región.