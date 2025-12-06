Disminuyen cruces fronterizos ilegales en Big Bend

El Sector Big Bend de la Patrulla Fronteriza reportó una reducción del 74% en las detenciones por cruce ilegal durante el año fiscal 2025 en comparación con 2023, cifras que reflejan una mayor contención operativa en esta porción de la frontera.

¿Cómo ocurrió la reducción de detenciones en Big Bend?

El sector, que custodia 517 millas (832 km) —aproximadamente una cuarta parte de la frontera suroeste de Estados Unidos— registró 3,096 detenciones en 2025, frente a las 11,823 de 2023.

Según las autoridades, esta disminución se debe a una estrategia integral que combina personal, tecnología e infraestructura, junto con políticas de seguridad más estrictas y el fin de las prácticas de "captura y liberación".

Entre las medidas implementadas destacan el despliegue de 55 torres de vigilancia autónomas y el uso de tecnologías avanzadas de detección e identificación.

Acciones de la autoridad en la frontera suroeste

"La reducción de entradas ilegales es resultado de una política fronteriza firme y del esfuerzo incansable de nuestros agentes, personal de apoyo y socios como el Departamento de la Guardia Nacional y las Fuerzas Militares de Texas", declaró el agente jefe del Sector Big Bend, Lloyd M. Easterling.

El funcionario destacó la labor del personal que opera "en algunos de los terrenos más agrestes del país" con determinación y profesionalismo.

Detalles confirmados sobre la estrategia de seguridad

La Patrulla Fronteriza reiteró su compromiso de mantener estos avances, desarticular las redes de tráfico vinculadas a cárteles mexicanos y garantizar la seguridad tanto de las comunidades fronterizas como del país.