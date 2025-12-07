Avanza la instalación de boyas en río Bravo

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que avanza con la instalación de boyas acuáticas y un muro fronterizo en el sector Laredo, aunque sin precisar una fecha específica para su conclusión.

Acciones de la autoridad en la frontera

Enrique Martínez, subjefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo, explicó que los contratos ya están en proceso y que se trabaja para implementar las barreras "a la brevedad".

"No hay una fecha visible aún, pero estamos actuando con la mayor rapidez posible", señaló Martínez, añadiendo que, lejos de reducir personal, se están contratando más agentes para fortalecer la vigilancia.

Detalles sobre la instalación de boyas en Laredo

El funcionario destacó que estas infraestructuras permitirán que los oficiales se concentren en patrullar y prevenir el cruce ilegal de personas y drogas, en lugar de dedicar tiempo a labores administrativas o custodia de detenidos.

"Con más agentes frente al río y estas barreras, ganaremos ventaja para proteger la frontera", afirmó.