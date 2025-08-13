Ataque, por descontento contra vacunas antiCovid

ATLANTA, Georgia.- El hombre que hizo más de 180 tiros con un arma larga en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) forzó una caja fuerte para sacar las armas de su padre y quería enviar un mensaje contra las vacunas para el COVID-19, informaron autoridades el martes.

Subrayando el nivel de poder de fuego involucrado, la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) dijo que se recuperaron más de 500 casquillos de bala del lugar de los hechos. Las autoridades no han dicho cuántos disparos fueron realizados por Patrick Joseph White y cuántos por la policía. La GBI dijo que las pruebas forenses aún están pendientes.

Documentos encontrados en el hogar del sospechoso, Patrick Joseph White, "expresaban descontento hacia las vacunas contra el COVID-19", manifestó Chris Hosey, director de la GBI. White había escrito sobre su deseo de "hacer que el público sea consciente de su descontento con la vacuna", señaló.

White, de 30 años, también había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que llevó a que la policía fuera contactada varias semanas antes del tiroteo, comentó Hosey. Murió en el lugar de los hechos el viernes por una herida de bala autoinfligida después de matar a un policía del condado DeKalb.

El tiroteo refleja los peligros que los funcionarios de salud pública han estado experimentando en todo Estados Unidos desde que la retórica antivacunas echó raíces durante la pandemia. Tal retórica ha sido amplificada, ya que el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha hecho repetidamente declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de las inmunizaciones.

Llamados a un "discurso racional y basado en evidencia"

"Sabemos que la desinformación puede ser peligrosa. No sólo para la salud, sino para aquellos que confían en nosotros y aquellos en quienes queremos confiar", dijo la doctora Susan Monarez a los empleados de los CDC en una reunión con el personal el martes, la primera desde que el ataque cerró su primera semana completa en el campus como directora de los CDC.

"Necesitamos reconstruir la confianza juntos", dijo Monarez, según una transcripción obtenida por The Associated Press. "La confianza es lo que nos une. En momentos como este, debemos enfrentar los desafíos con un discurso racional y basado en evidencia, hablado con compasión y comprensión. Así es como lideraremos".

La familia del sospechoso está cooperando plenamente con la investigación, indicaron las autoridades en una rueda de prensa el martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, afirmó Hosey. Al registrar la casa de White, las autoridades recuperaron documentos y dispositivos electrónicos que están siendo analizados. Los investigadores también recuperaron cinco armas de fuego, incluyendo una pistola que pertenecía a su padre y que utilizó en el ataque, indicó Hosey.

Agregó que el sospechoso no tenía una llave para la caja fuerte que contenía las armas pero "la forzó".

Los guardias de seguridad de los CDC no permitieron a White entrar en el campus el viernes, pero éste condujo a una farmacia al otro lado de la calle, y abrió fuego desde una acera. Las balas atravesaron ventanas "resistentes a explosiones" en todo el campus, manteniendo a muchos empleados atrapados durante el ataque.

Pudo haber sido mucho peor

Los funcionarios de los CDC están evaluando la seguridad del campus y alentando al personal a alertar a las autoridades sobre cualquier nueva amenaza, incluidas aquellas basadas en desinformación sobre los CDC y su trabajo con vacunas.

"No hemos visto un aumento, aunque cualquier retórica que sugiera o conduzca a la violencia es algo que tomamos muy en serio", dijo el agente especial del FBI Paul Brown, quien lidera la división de Atlanta de la agencia.

Jeff Williams, quien supervisa la seguridad en los CDC, dijo a los empleados que "no hay información que indique amenazas adicionales actualmente".

"Este es un ataque contra los CDC relacionado con el COVID-19", aseveró Williams. "Todos los indicios son que este fue un evento aislado que involucró a un solo individuo".

El hecho de que la seguridad de los CDC lo rechazara "previno lo que sólo puedo imaginar que serían muchas bajas", añadió Williams.

"Casi 100 niños en la guardería se reunieron con sus padres al final de la noche", dijo . "Las protecciones que tenemos en su lugar hicieron un excelente trabajo".

La respuesta de RFK Jr. al ataque

Kennedy recorrió el campus de los CDC el lunes, acompañado por Monarez. "Nadie debería enfrentar violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás", declaró Kennedy en un comunicado el sábado, sin abordar el impacto potencial de la retórica antivacunas.