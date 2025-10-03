Se declara culpable de abuso sexual infantil

ESTADOS UNIDOS.- El fundador de una megaiglesia de Texas que renunció el año pasado después de que una mujer en Oklahoma acusó al pastor de abusar sexualmente de ella en la década de 1980, se declaró culpable el jueves de cinco cargos de actos lascivos e indecentes con una niña, dijeron las autoridades.

Robert Preston Morris, de 64 años, presentó sus declaraciones ante un juez en el condado de Osage, Oklahoma, como parte de un acuerdo de culpabilidad, según la oficina del fiscal general del estado.

El presunto abuso comenzó en 1982, cuando la víctima tenía 12 años y Morris era una evangelista itinerante que se alojaba en Hominy, Oklahoma, con su familia, según la declaración del Fiscal General de Oklahoma, Gentner Drummond. El abuso presuntamente continuó durante cuatro años.

Morris, pastor principal de la Iglesia Gateway en Southlake, Texas, hasta su renuncia, fue acusado formalmente por un gran jurado de Oklahoma el año pasado. Según el acuerdo de culpabilidad, Morris recibió una sentencia suspendida de 10 años, con los primeros seis meses cumplidos en la cárcel del condado de Osage.

La víctima, Cindy Clemishire, quien ahora tiene 55 años, declaró: «Por fin se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló, abusó de mí cuando era una niña inocente de 12 años finalmente estará tras las rejas». Associated Press no suele revelar los nombres de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como ha hecho Clemishire.

"Espero que muchas víctimas escuchen mi historia, ya que les ayudará a superar su vergüenza y les permitirá alzar la voz", dijo. "Espero que las leyes sigan cambiando y que se creen nuevas para que los derechos de los niños y las víctimas estén mejor protegidos. Espero que la gente entienda que la única manera de detener el abuso sexual infantil es denunciarlo cuando ocurre o se sospecha".

Un mensaje en busca de comentarios dejado en las oficinas administrativas de Gateway Church en Southlake, Texas, no fue respondido de inmediato.

Morris también deberá registrarse como delincuente sexual y será supervisado por las autoridades texanas mediante un acuerdo interestatal. Se le ordenó también pagar los costos de su encarcelamiento, incluyendo los gastos médicos, y la restitución a la víctima.

Un mensaje dejado a uno de los abogados de Morris, Mack Martin, de Oklahoma City, no fue respondido de inmediato.

La Iglesia Gateway fue fundada por Morris en el año 2000. Morris ha tenido una activa participación política y formó parte del consejo asesor evangélico del presidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para un debate sobre las relaciones raciales y la economía.

Las declaraciones se presentaron ante la jueza especial del distrito del condado de Osage, Cindy Pickerill.

"No se puede tolerar a quienes abusan sexualmente de menores", dijo Drummond. "Este caso es aún más despreciable porque el agresor fue un pastor que se aprovechó de su posición de confianza y autoridad. La víctima de este caso ha esperado demasiados años para que llegara este día".

