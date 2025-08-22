Reporte de un tirador fue una ´cruel broma´

La policía respondió el jueves a un reporte de un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, lo que desató el pánico entre los estudiantes y atrajo una fuerte presencia policial. Sin embargo, el presidente de la escuela declaró más tarde que todo se trató de una "cruel broma" .

Los estudiantes compartieron un mensaje del sistema de alertas de Villanova en el que se les indicaba cerrar y bloquear puertas y trasladarse a lugares seguros. Una segunda alerta de las autoridades de Villanova advertía a las personas que se mantengan alejadas de la facultad de derecho.

Alrededor de las 5:45 de la tarde, la policía del municipio de Radnor publicó en redes sociales que estaban despejando edificios, pero aclararon que "en este momento, no se reportan víctimas. Pidió que las personas que se encontraban resguardadas permanecieran en el lugar hasta que fueran contactadas por un agente.

Pero el reverendo Peter M. Donohue dijo en un comunicado a la comunidad escolar que no había un tirador activo y que nadie había resultado herido. Elogió la respuesta de las fuerzas policiales y reconoció que los eventos de hoy "han sacudido a toda nuestra comunidad".

"Hoy, mientras celebramos la Misa de Orientación para dar la bienvenida a nuestros nuevos Villanovanos y a sus familias a nuestra comunidad, el pánico y el terror se desataron con la noticia de un posible tirador en la Facultad de Derecho", escribió Donohue. "Afortunadamente, nadie resultó herido y ahora sabemos que fue una cruel broma".