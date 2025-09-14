Pide a países de la OTAN no comprar petróleo ruso

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y aplicaran aranceles a China del 50% al 100% por comprar petróleo a Moscú.

Trump publicó en su red social que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra “ha sido mucho menos del 100%” y que la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza militar es “impactante”. Como si hablara con los miembros de la OTAN, dijo: “Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia”.

Desde 2023, Turquía, miembro de la alianza, es el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza, de 32 Estados, involucrados en la compra de petróleo ruso incluyen a Hungría y Eslovaquia. No está claro si Trump querría confrontar directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan o al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Esto deja incierto si las amenazas podrían realmente llevar a nuevos aranceles o a una prohibición de las compras de petróleo ruso.

La publicación de Trump llega después del reciente vuelo de múltiples drones rusos hacia Polonia, un movimiento escalatorio por parte de Moscú al ingresar al espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Polonia derribó los drones, sin embargo, Trump minimizó la gravedad del incidente y los motivos de Rusia al decir que “podría haber sido un error”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el sábado que la incursión de drones fue “inaceptable y desafortunada y peligrosa” al juzgar que la respuesta de la OTAN hasta ahora ha sido apropiada. Aún así, Rubio dijo que no estaba claro si los drones fueron enviados intencionalmente a Polonia.

“La pregunta es si los drones fueron dirigidos específicamente a entrar en Polonia”, señaló Rubio. “Si ese es el caso, que la evidencia nos lleve allí, entonces obviamente sería un movimiento altamente escalatorio”.