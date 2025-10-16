Prohíbe que ICE realice arrestos en tribunales

CHICAGO.- El principal juez del condado de Cook firmó el martes por la noche una orden que prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arreste personas en los tribunales. El condado de Cook incluye a Chicago, donde, en los últimos meses, se ha aplicado una serie de estrictas medidas contra la inmigración ilegal.

La detención de residentes fuera de los juzgados ha sido una táctica común de los agentes federales, quienes han estado apostados fuera de los juzgados del condado durante semanas, realizando arrestos y atrayendo multitudes de manifestantes.

La orden, que entró en vigor el miércoles, prohíbe el arresto por faltas civiles de cualquier "parte, testigo o posible testigo" mientras acude a realizar procedimientos judiciales. Incluye arrestos dentro de los juzgados y en estacionamientos, aceras circundantes y entradas.

"La administración imparcial de la justicia exige que los tribunales permanezcan abiertos y accesibles, y que los litigantes y testigos puedan presentarse sin temor a ser arrestados por cometer faltas del orden civil", se afirma en la orden.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la práctica de realizar arrestos en los juzgados, diciendo que es de "sentido común".

Defensores de la inmigración lamentan la aplicación de las leyes migratorias fuera de los juzgados

Defensores locales de inmigración y legales, entre ellos, la oficina del defensor público del condado, habían pedido una orden como esta, diciendo que sus clientes evitaban acudir a los tribunales por temor a ser detenidos. La oficina ha confirmado al menos una docena de arrestos de inmigración en o cerca de los juzgados del condado desde finales de julio, cuando los representantes dijeron haber visto un aumento en la presencia de agentes del ICE fuera de los juzgados.

"He tenido numerosas conversaciones con clientes que enfrentan la difícil decisión de no comparecer ante el tribunal y recibir una orden de arresto, o presentarse en el tribunal y arriesgarse a ser arrestados por el ICE", dijo en una conferencia de prensa a principios de este mes Cruz Rodríguez, un defensor público adjunto de la división de inmigración de la oficina.

Los demócratas del gobierno estatal prometen resoluciones para condenar las medidas federales contra la inmigración

Al iniciar el segundo día de la sesión legislativa de otoño en Springfield, el presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Emanuel "Chris" Welch, lamento la presión del gobierno en temas de inmigración y prometió que su mayoría demócrata utilizará su tiempo ante el pleno el miércoles para adoptar resoluciones que condenen tales acciones.

"No dejaremos que nos despojen de nuestra democracia", dijo Welch en el capitolio, rodeado de dos docenas de miembros de su caucus.

Cuando se le preguntó sobre el impacto práctico de las decisiones, Welch señaló que también se ha hablado de legislaciones para restringir el patrullaje de los agentes federales. Criticó los informes sobre arrestos del ICE en instalaciones médicas y aplaudió el fallo de Evans de prohibir los arrestos sin una orden judicial cerca de los juzgados.

Las tácticas del ICE fuera de los juzgados

La táctica de detener a personas en los juzgados en el área de Chicago forma parte de un incremento más amplio en el número de arrestos de inmigración en juzgados de todo el país. La oleada de operaciones de aplicación de las leyes migratorias en los juzgados ha sido condenada por autoridades judiciales y organizaciones legales, y ha generado demandas de algunos estados y la adopción de proyectos de ley que buscan bloquear la práctica.

En junio, el gobierno del presidente Donald Trump demandó al estado de Nueva York por una ley de 2020 que prohíbe que los agentes federales de inmigración realicen arrestos en los juzgados estatales, municipales y de la ciudad.