Se esconden en Texas familias inmigrantes©

Sara se había estado preparando para una entrevista de radio a principios de este mes para promover sus planes de abrir un centro de cuidado infantil en el hogar en el centro de Texas cuando se enteró de que una nueva orden federal de inmigración la hacía inelegible para obtener un estatus legal.

Sara, una venezolana indocumentada que solicitó asilo a principios de este año, canceló la entrevista y pospuso sus planes indefinidamente.

Ahora, Sara, su esposo y sus dos hijos siguen reglas estrictas: las cortinas deben permanecer cerradas y las puertas con llave en todo momento. Si alguien llama a la puerta, no abren. No se reúnen con amigos a menos que sea una emergencia. Para ir al supermercado, van individualmente, por turnos.

En un instante, el trabajo —y la esperanza— que la familia había invertido para lograr la estabilidad económica y vivir legalmente en Estados Unidos durante casi una década desaparecieron.

"No entendemos las razones de esta administración para dejarnos en este limbo", dijo Sara, quien pidió ser identificada por su nombre de pila por temor a ser blanco de las autoridades migratorias. "Vine a contribuir a este país. ¿Por qué quitarnos esas posibilidades, obligarnos a irnos y someternos a este trauma? Te quita el sueño, te quita la paz, te quita todo, tu dignidad como persona".

¿Cómo afecta la nueva orden federal a los inmigrantes en Texas?

Cuando la administración Trump suspendió las solicitudes de inmigración de personas de 19 países incluidos en la lista federal de prohibición de viajes a finales de noviembre, desató una nueva ola de agitación y temor en Texas, según informaron expertos, abogados y familias a The Texas Tribune. Los abogados de inmigración se esfuerzan por asegurar que sus clientes comprendan las consecuencias. Los defensores comunitarios trabajan para garantizar que las personas a las que ayudan tengan la información correcta. Familias que han pasado años intentando obtener un estatus legal se han escondido.

La orden, dijeron los expertos, ha tenido repercusiones en la comunidad inmigrante, incluso en personas de países que no están en la lista, quienes ahora temen que la política pueda cambiar nuevamente para incluirlos.

"Esto va a hacer nuestro trabajo mucho más difícil, porque no solo tendremos que convencer al gobierno de que nuestro cliente es elegible para el beneficio y, por lo tanto, se le debe otorgar el estatus solicitado, sino que también tendremos que convencer al cliente de que presente la solicitud en primer lugar", dijo Ali Zakaria, un abogado de inmigración en el suroeste de Houston.

Y el cambio repentino también podría afectar el número de estudiantes internacionales que estudian en colegios y universidades de Texas, dijo Sarah Spreitzer, vicepresidenta de la división de relaciones gubernamentales del Consejo Americano de Educación.

El número de estudiantes universitarios internacionales en Texas es relativamente pequeño, pero la política aún podría tener un efecto disuasorio, afirmó Spreitzer. Las universidades de todo Estados Unidos ya reportaron una caída del 17 % en las nuevas matriculaciones internacionales este otoño, antes de que la nueva política entrara en vigor.

"Toda esta incertidumbre significa que usted puede optar por realizar sus estudios en otro país, porque los términos de su visa pueden cambiar repentinamente", dijo Spreitzer.

Impacto en la comunidad inmigrante tras la orden de inmigración

Tras dos décadas de carrera como maestra de primaria, Sara y su esposo decidieron abandonar Venezuela debido al clima político. Nicolás Maduro, el presidente venezolano que se aferró a la presidencia y extendió su mandato de 12 años, ha arrestado a opositores políticos, ha exiliado a críticos del país y ha bloqueado un referéndum a principios de este año que pedía su destitución.

Sara dijo que sentía que en su país natal, dominado por el régimen dictatorial de Maduro, no podía expresar libremente su opinión política sin poner en peligro su vida ni la de su familia. Además de tener que asistir a mítines y reuniones políticas de un partido al que no apoyaba, dijo que la política también estaba arraigada en la escuela donde trabajaba, lo que conllevaba amenazas de décadas de prisión si expresaba abiertamente su desacuerdo.

La pareja emprendió viajes separados. El esposo de Sara, bombero graduado de derecho en Venezuela, llegó primero con una visa de turista hace una década. Un año después, ella se unió a él con su propia visa de turista.

Cuando Sara llegó, su marido ya había alquilado una casa.

Sus dos hijos tuvieron que quedarse, viviendo con familiares o amigos en Colombia y República Dominicana durante seis años mientras sus padres solicitaban el Estatus de Protección Temporal, que permite a los inmigrantes de naciones designadas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen vivir y trabajar legalmente en los EE. UU.

Tras la concesión del TPS por parte del gobierno, solicitaron permiso para que sus hijos se reunieran con ellos. Durante los primeros cuatro años, Sara trabajó en restaurantes de comida rápida y como niñera para llegar a fin de mes. En ese momento, esperaba solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.

"Era cocinera y freidora, trabajando donde me necesitaran. Siempre me daban fines de semana, los días más difíciles", dijo. "Pero siempre lo hacía con amor y orgullo, y sabía que algún día podría hacer algo que me apasionara".

Finalmente, consiguió trabajo en una guardería gracias a una compañera de trabajo. Allí, ayudó al profesorado mientras colaboraba con varias organizaciones sin fines de lucro para obtener una licencia para abrir una propia, la cual solicitó y recibió el año pasado.

En 2024, sus hijos recibieron permiso para reunirse con ellos en Texas. Tras ahorrar dinero, la pareja contrató a un abogado a principios de este año y solicitó asilo para su familia.

Desde entonces, la administración Trump les ha propinado un revés tras otro. Primero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló el TPS para los venezolanos, así como para personas de otros países como Etiopía y Sudán del Sur.

Luego, después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran baleados por un ciudadano afgano en Washington, DC, a fines de noviembre, la administración anunció una nueva orden de inmigración de amplio alcance que prohibía a las personas de 19 países, incluidos Venezuela, Cuba, Afganistán y otros en África y Medio Oriente, solicitar tarjetas verdes y ciudadanía.

Dos días después de ese anuncio, la administración Trump anunció que suspendería temporalmente todas las decisiones sobre asilo.