¿Qué opinan los estadounidenses sobre el horario?

NUEVA YORK, NY.- Sí, podrás dormir una hora extra. Pero incluso con eso, podría ser uno de los fines de semana más temidos en el calendario estadounidense: el fin del horario de verano.

Solo el 12% de los adultos en Estados Unidos está a favor del horario de verano, el cual obliga a ajustar los relojes dos veces al año en la mayoría de los estados, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, mientras que el 47% se opone y el 40% es neutral.

Este domingo a las 2 de la madrugada, los relojes se retrasarán una hora para marcar el regreso al horario estándar y tener más horas con luz de día. La encuesta AP-NORC muestra que para muchos estadounidenses, es un cambio no deseado, y si se les obliga a elegir, la mayoría preferiría mantener esa hora extra de luz diurna por la tarde.

Pranava Jayanti es uno de los que se oponen al cambio. El residente de Los Ángeles de 31 años creció en la India, donde los relojes no cambian. Cuando llegó a Estados Unidos para estudiar un posgrado, algunos familiares se aseguraron de ponerlo al tanto.

Pensó que estaba preparado, "pero cuando realmente sucedió, todavía me tomó por sorpresa", dijo Jayanti, debido a lo rápido que oscurecía en la segunda mitad del día.

El ajuste en los relojes es impopular

Estados Unidos comenzó a usar el cambio de horario hace más de un siglo, durante la Primera Guerra Mundial, y luego nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. El Congreso aprobó una ley en 1966 que permitía a los estados decidir si lo querían o no, pero lo que decidieran debía aplicarse en todo su territorio. Todos los estados excepto Arizona y Hawái realizan los cambios de horario; esos dos estados permanecen en horario estándar todo el año.

Los cambios de horario también se realizan en algunas otras partes del mundo, como Canadá y Europa, pero no en otras, como Asia. Europa y América del Norte cambian los relojes con una semana de diferencia, lo que resulta en un breve período en el que la diferencia horaria entre las regiones es una hora menos que el resto del año.