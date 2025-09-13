Sospechoso de tiroteo en secundaria expresó opiniones neonazis en línea

Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos.’

Desde diciembre, Desmond Holly, de 16 años, había estado activo en un foro en línea donde los usuarios ven videos de asesinatos y violencia, mezclados con contenido sobre supremacismo blanco y antisemitismo, según un informe del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (conocida como ADL, por sus siglas en inglés). Holly se disparó a sí mismo después del tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en el condado de Jefferson. Murió a causa de sus heridas. Aún no está claro cómo seleccionó a sus víctimas.