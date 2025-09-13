Sospechoso de tiroteo en secundaria expresó opiniones neonazis en línea

Sospechoso de tiroteo en secundaria expresó opiniones neonazis en líneaInforme del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación vincula foro online de supremacismo blanco con adolescente responsable de tiroteo en escuela de Denver.
Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos.’
Desde diciembre, Desmond Holly, de 16 años, había estado activo en un foro en línea donde los usuarios ven videos de asesinatos y violencia, mezclados con contenido sobre supremacismo blanco y antisemitismo, según un informe del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (conocida como ADL, por sus siglas en inglés). Holly se disparó a sí mismo después del tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en el condado de Jefferson. Murió a causa de sus heridas. Aún no está claro cómo seleccionó a sus víctimas.