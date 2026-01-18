Continúa actividad del ICE en El Paso

Tras cuatro días consecutivos de redadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en El Paso, Texas este sábado no se reportó actividad, sin embargo, las alertas en redes sociales siguen.

Desde el pasado martes se intensificaron los operativos del ICE sobre todo en la zona este de El Paso.

¿Qué informan las redes sociales sobre las redadas de ICE?

La comunidad se organizó en redes sociales y en grupos compartieron información de los lugares donde eran vistos los agentes de migración. Este sábado a diferencia de los otros cuatro días pasados, no se ha compartido imágenes de arrestos, caravana o puntos de revisión por parte de agentes de ICE.

"Horizon hasta Darrington y Horizon hasta I-10, sparks despejado nada de movimiento. Lo regular Horizon PD y sheriff como todos los días 9:15 am".

"Buenos días mi gente del Paso, acabo de pasar por la Eastley hasta la Darrington y se mira todo tranquilo todo tranquilo".

"Tranquilo por la N. Loop desde Americas hasta Horizon. 2:40 pm".

Impacto en la comunidad tras los operativos de ICE

Sin embargo, comenzó a circular mucha información falsa creando desinformación. "No sé si ya es la paranoia o el miedo... vi una troca igual a esta troca blanca en el Ponsford Park área West, ahí hay una construcción y no sé si los están cazando y estaba otra camioneta blanca más viejita no pude tomar foto porque no tenía batería en el celular y estaba otra camioneta troca gris atrás del Vista Market de la Doniphan. Podrían no ser, pero para que se anden con cuidado por estas áreas".

´Como sugerencia a todos los de este grupo deben de poner fotografías o video si ven los retenes, no está bien que solo inquieten a la gente. Eso de que digan "dicen que están aquí o allá" "me dijeron" "me pasaron información" pues es como los chismes mal informados como saber si es verdad o no?´, indica otro de los mensajes.