CBP confisca arsenal en el Puente Juárez-Lincoln

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron un importante cargamento de armas y municiones durante un operativo de salida en el Puente Juárez-Lincoln de esta ciudad fronteriza.

El director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores, destacó que "esta acción refleja la dedicación de nuestros oficiales para mantener la seguridad fronteriza y proteger a nuestras comunidades".

Detalles del operativo de Aduanas en Laredo

El aseguramiento ocurrió el 2 de diciembre, cuando agentes seleccionaron para inspección una camioneta Toyota Tacoma 2025 que se dirigía a México remolcando un trailer utilitario. Mediante el uso de un escáner no intrusivo y un canino detector, se localizaron 11 pistolas, 10 cargadores, una empuñadura adicional y 21 cartuchos de munición de diversos calibres, ocultos entre la mercancía dentro del remolque.

Acciones de CBP para mantener la seguridad fronteriza

El arsenal fue incautado por la Oficina de Operaciones de Fronteras de CBP, mientras que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron la investigación criminal correspondiente.