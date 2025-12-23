Oficiales de CBP confiscan armas

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que realizaban operaciones de salida en el puerto de entrada de Del Río incautaron una cantidad significativa de armas, cargadores y rondas de municiones.

"Cada arma y munición incautada representa una amenaza potencial neutralizada", declaró Liliana Flores, directora del puerto de entrada de Del Río. "Como lo demuestra esta incautación, seguiremos utilizando todos los recursos posibles para disuadir e interrumpir las actividades ilegales que amenazan la seguridad pública".

¿Cómo ocurrió la incautación de armas en Del Río?

El 21 de diciembre, oficiales de la CBP asignados al Puente Internacional de Del Río realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron una camioneta de pasajeros Chevrolet 2016 que viajaba a México para su inspección. El vehículo y el remolque utilitario que remolcaba fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una inspección canina. Tras una inspección física adicional del vehículo y el remolque, los oficiales de la CBP descubrieron dos armas, nueve cargadores, 1389 cartuchos y una mira para armas ocultas entre mercancías dentro del vehículo.

Detalles confirmados sobre la incautación de armas

Las armas, municiones, cargadores y la mira fueron confiscadas por oficiales de la Oficina de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) de la CBP. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han iniciado una investigación criminal sobre la incautación.