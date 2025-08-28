Afecta ciberataque oficinas estatales y sitios web, 2 días

Un ciberataque provocó el cierre de las oficinas estatales de Nevada durante dos días esta semana y dejó sin servicio a algunos sitios web y líneas telefónicas del estado, informó la oficina del gobernador el martes.

Las agencias anunciarán cuando reanudarán sus servicios presenciales, indicó la oficina de tecnología del gobernador, Joe Lombardo, cuyo sitio web fue uno de los afectados.

El estado identificó el ataque del domingo y dijo que las autoridades ya investigan el incidente. Los funcionarios no divulgaron detalles técnicos para proteger los sistemas internos durante la investigación, señaló el comunicado.

No hay evidencia de que se haya comprometido información personal, agregó. Los servicios de emergencia permanecieron disponibles.

Los empleados estatales fueron puestos en licencia administrativa el lunes. Muchos regresaron al trabajo el martes, y seguirán volviendo a sus oficinas a medida que se restablezcan los sistemas informáticos.

Ciberataques anteriores han paralizado los servicios públicos en distintos lugares de Estados Unidos.

Por ejemplo, en 2020, un ataque en el condado de Tillamook, Oregon, dejó fuera de operaciones sus sistemas informáticos y sitio web.