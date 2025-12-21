Indagan una pelea que dejó un muerto

Una trifulca resultó en la muerte de un hombre y ahora, la Oficina del Sheriff del Condado Starr (SCSO) está investigando cómo ocurrieron los hechos.

Fue alrededor de la 1:00 de la mañana de este sábado, que agentes de la oficina del Alguacil acudieron a la calle segunda, en la Ciudad de Roma, tras recibir reporte de una pelea entre dos hombres.

Detalles sobre la trifulca en Roma

Según el comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff, al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tirado en la calle inconsciente. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Memorial del Condado de Starr, donde el juez de paz lo declaró muerto.

Acciones de la Oficina del Sheriff del Condado Starr

El incidente continúa bajo investigación de la Oficina del Sheriff con la colaboración de la Fiscalía del Distrito 229 y los Texas Rangers.