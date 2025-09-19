Decomisa la CBP narcóticos en Puente del Comercio Mundial

LAREDO, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron metanfetamina cuyo valor en la calle ascendía a más de $3,300,000.

La incautación se produjo el martes 16 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial, cuando un oficial de la CBP remitió un tractor International 2020 que contenía un cargamento de cemento para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de 25 paquetes que contenían 160 kg de presunta metanfetamina.

Los narcóticos tenían un valor en la calle de $3,385,424.

"Esta importante incautación de metanfetamina subraya el compromiso inquebrantable de nuestros oficiales para proteger las fronteras y comunidades de nuestro país de los peligros del tráfico ilícito de drogas", declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo. "Esta interceptación demuestra la excepcional habilidad para identificar objetivos, la atención al detalle y el profesionalismo de nuestros oficiales.