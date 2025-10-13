Subastarán pinturas de Bob Ross

LOS ÁNGELES.- Treinta obras creadas por Bob Ross, el famoso pintor de cabello rizado y voz suave, serán subastadas para sufragar los costos de programación de pequeñas estaciones rurales de la televisión pública de Estados Unidos que sufrieron recortes en la financiación federal.

Ross, un pilar de la televisión pública en las décadas de 1980 y 1990, "dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos", señaló Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. "Esta subasta garantiza que su legado continúe apoyando el medio que llevó su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas".

La casa Bonhams, en Los Ángeles, subastará tres el 11 de noviembre. Se realizarán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea. Todas las ganancias serán donadas a estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.

La idea es ayudar a las estaciones con las tarifas de licencia que les permitan emitir programas populares como "The Best of Joy of Painting", basado en el programa de Ross, "America´s Test Kitchen", "Julia Child´s French Chef Classics" y "This Old House".

Según los deseos del presidente Donald Trump, el Congreso eliminó 1.100 millones de dólares asignados a la radiodifusión pública, por lo que unas 330 estaciones del Servicio Público de Radiodifusión (PBS) y 246 de la Radio Pública Nacional (NPR) deben encontrar fuentes de financiación alternativas. Muchas de ellas lanzaron campañas de recaudación de fondos de emergencia. Algunas se han visto obligadas a despedir personal y hacer recortes en la programación.

El querido pintor murió en 1995 por complicaciones de cáncer tras 11 años de producción con "The Joy of Painting". Su programa educativo se emitió en estaciones de todo Estados Unidos y en muchos países del mundo. Ross, quien fue sargento instructor de la Fuerza Aérea, conocido por su comportamiento tranquilo y sus palabras alentadoras, disfrutó de un resurgimiento en popularidad durante los confinamientos causados por la pandemia de COVID-19.

Mientras trabajaba al aire, Ross solía hablar sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices, y calificaba a los errores como "accidentes felices".

Las 30 obras que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes que representan serenas escenas montañosas y lacustres, con su estética característica. La mayoría fueron pintadas al aire, cada una en menos de 30 minutos, lo que duraba un episodio.

En agosto, Bonhams vendió dos paisajes de montañas y lagos pintados por Ross a principios de la década de 1990 por 114.800 y 95.750 dólares, respectivamente. Se calcula que las 30 pinturas que se subastarán alcanzarán un valor total de 850.000 a 1,4 millones de dólares, dijo Bonhams.