Nueve heridos durante fiesta de adolescentes

Bath Township, Ohio.- Nueve personas resultaron heridas el domingo en la madrugada en un tiroteo en una gran casa de alquiler en Ohio donde adolescentes se habían reunido para una fiesta de cumpleaños que fue promocionada en las redes sociales.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:15 de la mañana en Bath Township, a unas 15 millas (24 kilómetros) al noroeste de Akron.

La escena en el noreste de Ohio fue caótica mientras algunas personas huían y los socorristas realizaban esfuerzos para salvar vidas, indicó la policía.

En una conferencia de prensa el domingo por la mañana, el jefe de policía Vito Sinopoli declaró que se desconoce la gravedad de las lesiones. Tampoco está claro si las nueve personas fueron baleadas; una persona podría haber sufrido una lesión en la pierna debido a una caída, señaló.

Sinopoli comentó que la casa había sido alquilada a través de Airbnb, lo cual no está permitido en la zona, y la mayoría de las personas en la fiesta eran menores de 18 años. Señaló que entre las víctimas al parecer hay menores y adultos. Las publicaciones en redes sociales sobre la fiesta atrajeron a una gran multitud, afirmó.

No se sabe qué provocó el tiroteo ni cuántas personas dispararon armas, dijo. No se anunciaron arrestos.

"La comunidad de Bath Township experimentó un acto trágico e insensato de violencia esta mañana", expresó Sinopoli.

Airbnb sostuvo en un comunicado el domingo que prohíbe "reuniones no autorizadas y disruptivas", y ha suspendido el anuncio de la propiedad y eliminado la cuenta de la persona que alquiló la casa. Indicó que ha visto una disminución del 50% en la tasa de fiestas reportadas desde 2020, cuando implementó una política global de prohibición de fiestas.

"Estamos desolados por este insensato acto de violencia armada, y nuestros pensamientos están con las víctimas heridas y todos los afectados por ello", dijo la compañía, agregando que estaba cooperando con la investigación policial.

Sinopoli mencionó que otro tiroteo en una casa de alquiler de Airbnb en la ciudad en 2017 hirió a una persona, quien sufrió una lesión en la pierna.

"Es prácticamente un indicador de que ninguna comunidad es inmune a la violencia, y esto sucedió nuevamente en Bath Township, desafortunadamente", manifestó.

Agregó que habló con el propietario de la vivienda sobre el tiroteo y discutió la prohibición de la ciudad contra los alquileres de casas a corto plazo. Comentó que los alquileres de casas no son un crimen, solo una violación de zonificación.