Nuevas leyes en Texas

Decenas de nuevas leyes de Texas entrarán en vigor en diciembre y enero, trayendo cambios de amplio alcance al sistema educativo del estado, la aplicación de la ley, los impuestos y más.

Más de 800 leyes del periodo ordinario de sesiones de este año ya entraron en vigor el 1 de septiembre, pero próximamente se implementarán más medidas de ese período, así como del segundo periodo extraordinario de sesiones. Algunas también tuvieron que esperar la aprobación de los votantes, como una mayor exención de impuestos para el inventario de las empresas.

Cabe destacar que la legislación que impulsó el Partido Republicano de Texas a mediados de la década para rediseñar el mapa del Congreso y obtener cinco escaños adicionales para el presidente Donald Trump supuestamente entrará en vigor el 4 de diciembre.

La medida requirió dos sesiones extraordinarias este verano para aprobarse, después de que la mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaran la ciudad en protesta y congelaran los trabajos legislativos. Ahora, todas las miradas están puestas en la batalla legal sobre las nuevas líneas, que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos después de que un tribunal federal fallara en contra de Texas a principios de este mes. El alto tribunal ha restaurado temporalmente el nuevo mapa, mientras los jueces consideran su decisión final.

Una demanda reciente también detuvo la enmienda constitucional que permite que el Proyecto de Ley Senatorial 5 entre en vigor el 1 de diciembre.

Una prioridad del vicegobernador Dan Patrick durante la sesión regular, la ley crearía el Instituto de Prevención e Investigación de la Demencia de Texas para estudiar la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras condiciones relacionadas con el cerebro, ya que el estado está envejeciendo más rápido que el resto del país.

A principios de noviembre, los votantes aprobaron la enmienda constitucional que otorga 3 mil millones de dólares en ingresos estatales excedentes para financiar el instituto. Sin embargo, la demanda ahora alega que las máquinas de votación utilizadas en estas elecciones eran defectuosas, una táctica que activistas de derecha han empleado en el pasado para impedir la entrada en vigor de enmiendas constitucionales. Patrick ha instado al tribunal a resolver el asunto con prontitud para que esta ley entre en vigor.

¿Qué leyes entran en vigor en diciembre?

Mientras tanto, aquí hay algunas otras medidas clave que debemos tener en cuenta.

El Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes permitirá a los ciudadanos demandar a cualquiera que fabrique o distribuya medicamentos abortivos hacia o desde Texas; quienes los consuman no podrán ser demandados. El demandante, si tiene parentesco con el feto, podría obtener al menos $100,000 tras un caso exitoso. Si no tiene parentesco con el feto, solo podría obtener el 10% de la indemnización y deberá donar el resto a una organización benéfica. Quienes apoyan la ley afirman que protege a los fetos y elimina lagunas legales, mientras que sus críticos afirman que la medida convierte a las personas en "cazadores de recompensas" e intenta extender la prohibición del aborto en el estado más allá de sus fronteras. La ley entrará en vigor el 4 de diciembre.

El Proyecto de Ley 8 de la Cámara de Representantes reemplazará las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas por tres pruebas más cortas a lo largo del año escolar. La ley sustituirá la prueba estandarizada que, según los críticos, ejerce demasiada presión sobre los estudiantes y requiere demasiado tiempo de preparación en el aula. La gran mayoría de sus disposiciones entrarán en vigor el 4 de diciembre, y los estudiantes comenzarán a realizar las nuevas evaluaciones el próximo año escolar.

El Proyecto de Ley 18 de la Cámara de Representantes creará más sanciones para los legisladores que rompan el quórum para retrasar las acciones legislativas, incluyendo multas más severas, nuevos límites a los fondos que recauden durante el receso, así como la pérdida de antigüedad y de puestos en comités. La ley se aprobó durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, después de que la mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaran el estado en respuesta a la iniciativa republicana de redistribución de distritos electorales. Entrará en vigor el 4 de diciembre.

El Proyecto de Ley 25 de la Cámara de Representantes permitirá la compra sin receta de ivermectina, utilizada principalmente para tratar parásitos en el ganado. El fármaco se popularizó durante la pandemia como tratamiento para la COVID-19, a pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) no lo ha aprobado para dicho uso. Sus defensores afirman que la medida promueve la libertad médica, mientras que sus detractores se preocupan por el uso indebido y la seguridad del medicamento. La ley entrará en vigor el 4 de diciembre.

El Proyecto de Ley 26 de la Cámara de Representantes permitirá a los alguaciles y agentes de policía del Condado de Harris firmar contratos con asociaciones de propietarios, distritos escolares y distritos de servicios públicos municipales para brindarles servicios policiales adicionales sin necesidad de la aprobación del tribunal de comisionados del condado. Sus promotores afirmaron que la medida protege el popular programa de contratos de agentes, mientras que algunos funcionarios locales, incluidos los comisionados del condado, afirmaron que interrumpirá el proceso presupuestario del condado. La ley entrará en vigor el 4 de diciembre.

Leyes que entran en vigor en enero

El Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes eximirá del pago de impuestos a empresas con un valor de hasta $125,000 en inventarios. Actualmente, este tipo de inventario no está sujeto a impuestos si su valor es inferior a $2,500. La ley, que sus promotores calificaron de victoria para las empresas texanas, entrará en vigor el 1 de enero tras la aprobación de una enmienda constitucional relacionada por parte de los votantes. Mientras tanto, la junta legislativa de presupuesto estimó que los ingresos locales se reducirían en $442 millones en el año fiscal 2027 si entidades como ciudades o condados no adoptan tasas impositivas más altas.

El Proyecto de Ley Senatorial 8, presentado en la sesión ordinaria, exigirá a los alguaciles de los condados que operan cárceles que cooperen formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que lleven a cabo ciertas acciones de control migratorio bajo el programa 287(g). También les permitirá solicitar subvenciones —de 80.000 a 140.000 dólares, según la población del condado— para facilitar su participación. Quienes apoyan la ley afirman que se centra en la seguridad pública, mientras que quienes la critican afirman que provocará una mayor discriminación racial que afectará tanto a inmigrantes como a ciudadanos. La ley, que abarca la gran mayoría de los condados de Texas, entrará en vigor el 1 de enero.