Amplían las protecciones de privacidad para inmigrantes

CALIFORNIA.- Inmigrantes que venden comida, flores y otros productos en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad destinadas a mantener sus identidades en secreto frente a los agentes federales de inmigración.

La medida, promulgada esta semana por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se suma a otras leyes estatales promulgadas recientemente con las que se pretende proteger a los estudiantes en las escuelas y a los pacientes en los centros de salud del alcance de las acciones del presidente Donald Trump contra la migración no autorizada.

Héctor, un inmigrante de Guatemala, espera clientes en su carrito de comida, el 5 de agosto de 2025, en Los Ángeles.

Estados gobernados por demócratas están añadiendo leyes que resisten a las acciones de Trump, incluso mientras él intensifica su campaña de deportación al intentar desplegar efectivos de la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas con el fin de reforzar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los cuales arrestan a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.

En contraste, algunos estados gobernados por republicanos están exigiendo que las agencias locales cooperen con los agentes del ICE.

"Las acciones de los estados realmente reflejan la polarización del país en este tema", de acuerdo con Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración y quien apoya las restricciones a la inmigración. "Hemos visto a algunos estados movilizarse para cooperar en la mayor medida posible" con el gobierno de Trump, y a otros "haciendo lo que pueden para tratar de impedir que se apliquen las leyes migratorias en su estado".

En todo Estados Unidos, legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración, según un análisis de The Associated Press efectuado con ayuda del software Plural, que da seguimiento a proyectos de ley. Las medidas están divididas casi por partes iguales entre aquellas que otorgan protecciones a los inmigrantes y las que se las niegan.

ESTADOS DEMÓCRATAS CREAN LUGARES SEGUROS PARA LOS INMIGRANTES

Al asumir el cargo, Trump revirtió una política que le impedía a los agentes federales de inmigración arrestar a personas en lugares delicados, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Al igual que California, otros estados gobernados por demócratas respondieron con leyes que intentan crear lugares seguros para los inmigrantes.

Una ley de Maryland promulgada este año requiere que las escuelas públicas, bibliotecas y centros de salud restrinjan el acceso a los funcionarios de inmigración, a menos que presenten una orden judicial. El gobernador republicano de Nevada vetó una medida similar para las escuelas que había sido aprobada por el Congreso liderado por demócratas.