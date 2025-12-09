Verificarán datos biométricos en cada cruce a EU

A partir de este viernes 26 de diciembre, todos los extranjeros —incluyendo residentes legales— que salgan de Estados Unidos por los puentes internacionales terrestres deberán someterse a una verificación biométrica obligatoria, según una nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Qué cambios trae la nueva regla de verificación biométrica?

La medida, anunciada el 11 de noviembre, amplía el sistema que hasta ahora solo se aplicaba en aeropuertos y durante la entrada al país. A partir de ahora, también se implementará en salidas terrestres, como los puentes de Laredo y otras fronteras con México.

Se eliminan excepciones por edad: Anteriormente, menores de 14 años y mayores de 79 años estaban exentos. Ahora todos los no ciudadanos deberán proporcionar datos biométricos al salir.

Detalles sobre la implementación de la verificación biométrica

Se amplían los datos recolectados: Además de fotografía facial y huellas dactilares, en ciertos casos se podrá incluir el escaneo del iris.

Se extiende el tiempo de conservación: La información se almacenará por 75 años, frente a los periodos más cortos de programas piloto anteriores.