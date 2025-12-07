Hallan a 2 niños entre basura y desnutridos en un vehículo

Una pareja fue arrestada después de que la policía encontrara a sus dos hijos en el interior de un vehículo estacionado en un centro comercial del norte de la ciudad, en condiciones descritas como precarias y antihigiénicas.

Detalles sobre el arresto de la pareja

Leslie Albarran, de 22 años, y Kaden Paul Stewart, de 23, estaban dentro de una tienda cuando los menores fueron localizados solos en el auto la tarde del 3 de diciembre, según documentos judiciales. Los acusados, descritos en los reportes como indigentes, enfrentan cargos por poner en peligro a un menor.

Condiciones en las que fueron hallados los menores

A cada uno se le fijó una fianza de $50,000 dólares. Stewart deberá comparecer ante un juez el 8 de diciembre, mientras que Albarran tiene su audiencia programada para el 14 de enero de 2026.