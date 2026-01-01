Hallan sofisticado narcotúnel que trastocó dinámica fronteriza

El descubrimiento de un sofisticado narcotúnel que conectaba Ciudad Juárez con el sistema de drenaje pluvial de El Paso, Texas, el 10 de enero de 2025, marcó un punto de inflexión en la estrategia binacional contra el crimen organizado transfronterizo. El hallazgo, producto de denuncias ciudadanas y un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses, reveló la creciente sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la región más transitada de la frontera entre México y Estados Unidos.

Detalles del narcotúnel descubierto

La estructura clandestina, con aproximadamente 40 metros de longitud, 1.8 metros de alto y 1.2 metros de ancho, estaba equipada con iluminación eléctrica, sistema de ventilación y vigas de madera para reforzar su estabilidad. Su entrada, oculta bajo una placa metálica en el boulevard IV Siglos de Juárez, desembocaba directamente en el alcantarillado de El Paso a través del cauce del Río Grande –conocido como Bravo en México–, a la altura del marcador internacional 28, detrás de la Plaza de la Mexicanidad.

Las investigaciones señalan que el túnel era utilizado para transportar cocaína y metanfetaminas, además de trasladar personas hacia Estados Unidos, con cobros que alcanzaban hasta 6,000 dólares por persona. Según las autoridades, el pasadizo permitía el tránsito de drogas, armas, dinero y migrantes sin ser detectados por los sistemas de vigilancia fronteriza, representando una amenaza directa a la seguridad nacional de ambos países.

Acciones de las autoridades tras el hallazgo

El descubrimiento del túnel desencadenó una respuesta inmediata y coordinada de múltiples agencias de seguridad. Del lado mexicano participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Por parte estadounidense, se involucraron la Patrulla Fronteriza, el FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.