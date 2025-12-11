Choque múltiple deja una mujer sin vida en Houston

Una mujer falleció la noche del martes tras ser atropellada durante un choque múltiple en la cuadra 3300 de McGowen, según informó el Departamento de Policía local.

Detalles del accidente en McGowen

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, una camioneta Mercedes blanca que circulaba hacia el sureste por McGowen impactó primero un vehículo estacionado, lo que desencadenó una reacción en cadena: el auto estacionado golpeó a otro, luego atropelló a una peatona que se encontraba en la zona y finalmente chocó contra un cuarto automóvil.

La víctima fue localizada atrapada bajo uno de los vehículos y trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció a causa de sus heridas. Su identidad no ha sido revelada.

Acciones del Departamento de Policía tras el incidente

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente y han instado a los testigos a que se presenten para proporcionar información adicional sobre el suceso.