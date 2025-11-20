Arrestan a mujer por la muerte de su hijo en auto

Una mujer de 26 años, originaria de Alamo, fue acusada este martes después de que su hijo de 1 año falleciera al ser dejado solo dentro de un vehículo el pasado 31 de octubre, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo.

En un comunicado emitido este miércoles, la dependencia detalló que agentes acudieron alrededor de las 8:55 p.m. a la cuadra 8100 de N. FM 88, en la zona rural de Weslaco, tras recibir una llamada de emergencia médica.

¿Qué ocurrió?

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron sin vida al menor dentro de un automóvil Ford Fusion. La autopsia, practicada el 3 de noviembre, determinó que la causa de muerte del pequeño fue asfixia por estrangulamiento. "El asiento de seguridad del niño se encontraba inclinado hacia adelante, detrás del asiento del conductor, con la correa alrededor del cuello del menor", precisó el reporte oficial.

La madre, identificada como Ashley Jasmin Rivera, enfrenta un cargo de lesiones a un menor con resultado de muerte. Rivera declaró a los investigadores que llegó al lugar con sus cuatro hijos, salió del vehículo con tres de ellos y dejó al niño de un año en el interior porque se encontraba dormido.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sin embargo, un testigo relató a las autoridades que, entre 20 y 30 minutos después, revisó al menor y lo encontró inconsciente. La acusada fue ingresada en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo, donde permanece bajo una fianza de $750,000 dólares.