Mata agente del ICE a sospechoso en Chicago

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató el viernes a un sospechoso que intentó evadir el arresto en un suburbio de Chicago al tratar de embestir a los agentes con su automóvil y arrastrar a uno de ellos, informaron las autoridades.

El tiroteo, ocurrido justo en las afueras de la ciudad, se produce tras varios días de amenazas emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump de intensificar la aplicación de la ley de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y a menos de una semana de una operación denominada "Midway Blitz", realizada por autoridades federales, en contra de las denominadas políticas de santuario en Chicago e Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que el agente trataba de arrestar a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país, pero que éste se negó a obedecer las órdenes de los agentes y, en su lugar, trató de embestirlos con su automóvil. Un agente del ICE que fue golpeado y arrastrado por el vehículo sintió que su vida estaba en peligro y abrió fuego, dijo el departamento.

El ICE dijo que el agente y el conductor involucrados en el tiroteo, ocurrido en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unos 29 kilómetros (18 millas) al oeste de Chicago, fueron trasladados a un hospital local, donde se declaró muerto al sospechoso.

El ICE identificó al sospechoso como Silverio Villegas González. Hasta el momento, The Associated Press no ha podido contactar a los familiares de Villegas González. Defensores de los inmigrantes y autoridades locales dijeron que sabían poco sobre él hasta la tarde del viernes. El agente no ha sido identificado.

"Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente. Siguió su entrenamiento, usó la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden", dijo en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo estar al tanto del tiroteo y exigió "un informe completo y factual de lo que sucedió hoy para garantizar transparencia y rendición de cuentas".

En un video de la escena se muestra cinta policial y conos de tráfico bloqueando partes de la calle, donde pueden verse desde la distancia un gran camión de distribución de alimentos y un automóvil gris. Varios vehículos de las fuerzas del orden rodeaban el área.

En medio de las estrictas medidas de aplicación de las leyes migratorias emprendidas por el gobierno de Trump en Los Ángeles a principios de este verano, al menos dos personas murieron mientras intentaban evadir al ICE: un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante una redada y un hombre atropellado por una SUV mientras huía de los agentes fuera de una sucursal de Home Depot.