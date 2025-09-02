Fallece baleado niño en Houston

Houston, Texas.- Un niño de 11 años murió baleado en Houston después de una broma en la que tocó el timbre de una casa y salió corriendo, informó la policía el domingo.

El niño había estado tocando timbres como una broma el sábado por la noche, señaló el Departamento de Policía de Houston en un comunicado. La broma consiste en huir antes que alguien dentro de la casa abra la puerta.

El niño, que aún no ha sido identificado, murió el domingo a causa de sus heridas, según la policía.

El portavoz de la policía, Shay Awosiyan, dijo que los agentes siguen investigando el incidente y hasta la noche del domingo no han arrestado a nadie en relación con la muerte del niño.

Otras bromas de este tipo han tenido resultados mortales anteriormente. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado por tres cargos de asesinato en primer grado por matar a tres adolescentes al embestir intencionalmente su auto después de que tocaran su timbre como una broma.