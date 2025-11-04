Identifican a víctima y sospechoso en balacera de El Paso

Ya identificaron los nombres del difunto y del detenido por el pleito a balazos del domingo en unos apartamentos del este de El Paso.

Según la policía, el muerto es Miguel García, de 36 años, de por la zona este. El presunto responsable es Jaeveyin Antonio Porter, de 21 años, quien enfrenta un cargo de asesinato.

¿Qué ocurrió?

El tiroteo ocurrió como a las 11:49 de la mañana en los apartamentos La Estancia, en el 7900 de Viscount Boulevard. Cuando llegaron los policías al lugar, encontraron a García sin vida afuera de un departamento en el segundo piso.

Después de un operativo en la zona, los uniformados dieron con un sospechoso que coincidía con la descripción del que disparó, por el 1100 de Sunmount. Resultó ser Porter.

La Unidad de Crímenes contra las Personas asumió la investigación. Según lo que se sabe, Porter había discutido con una mujer, que salió del apartamento y luego volvió con García. Ahí, Porter le disparó los plomazos a García y se dio a la fuga, aunque lo agarraron poco después.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El juez Sullivan lo mandó al reclusorio del Condado de El Paso. La policía pide a quien sepa algo que les marque al 915-832-4400, o de manera anónima al Crime Stoppers del 915-566-TIPS (8477).