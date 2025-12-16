Caen 3 hombres por tráfico de migrantes

Tres hombres enfrentan cargos federales por transportar a 17 migrantes en situación irregular, quienes viajaban ocultos en un compartimento de madera dentro de un camión de carga en el condado de Duval, tras ser sacados de contrabando desde el Valle del Río Grande.

Los acusados son los ciudadanos estadounidenses Ricardo Flores, nacido en 1995, y Kevin Real, nacido en 2007, junto con el ciudadano mexicano Juan Cepeda-Estrada, nacido en 1984. Según una denuncia penal, se les imputa conspiración para transportar personas sin permiso legal en el país, en un trayecto que iría del condado de Hidalgo al condado de Duval.

¿Cómo ocurrió la detención de los migrantes?

El operativo se desencadenó alrededor de las 8:00 p.m. del miércoles pasado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de Freer, Texas, detuvieron para inspección un camión Freightliner blanco. El conductor fue identificado como Flores.

Al revisar el área de carga, los agentes hallaron varios palés de papa y, tras ellos, un compartimento de madera con varias personas en su interior. Entre ellos se encontraba Kevin Real y otro ciudadano estadounidense con una orden de arresto pendiente por homicidio. La denuncia no proporciona más detalles sobre este último individuo.

Detalles del operativo de la Patrulla Fronteriza

De acuerdo con la denuncia, Kevin Real declaró a los agentes que un amigo en Houston le ofreció 2,500 dólares para ayudar a trasladar personas desde el Valle del Río Grande hasta esa ciudad. Relató que se reunió con un sujeto apodado "Denis", quien sería el conductor del camión, y con otro individuo no identificado que le instruyó viajar en el compartimento con los migrantes para "cuidarlos".

Real identificó posteriormente a "Denis" en un álbum fotográfico como Ricardo Flores. Según su testimonio, el martes ambos partieron de Houston hacia el Valle del Río Grande. Flores llevó el camión a un rancho y lo dejó allí. Posteriormente, un hombre manejando una camioneta blanca —luego identificado como Juan Cepeda-Estrada— los recogió y los regresó al mismo rancho, donde los migrantes ya habían sido cargados en el compartimento secreto. Fue Cepeda-Estrada, según Real, quien le ordenó específicamente viajar con las personas y les advirtió que mantuvieran silencio y no se movieran.

Confesiones de los acusados sobre el contrabando

La denuncia revela que Cepeda-Estrada está vinculado a otro caso de tráfico de personas en Mission, Texas, donde agentes aseguraron a 43 migrantes. En ese incidente, uno de los migrantes declaró que Cepeda-Estrada los transportó en un Cadillac blanco a una casa de seguridad y luego a un Motel 8, donde también les proveía comida.

El individuo identificó positivamente a Cepeda-Estrada en una rueda de reconocimiento fotográfico. El documento judicial también señala que Cepeda-Estrada tiene un solo ojo.

El jueves, Cepeda-Estrada fue detenido en Pharr por una violación migratoria.

Los tres hombres hicieron su aparición inicial el lunes por la mañana ante el juez magistrado estadounidense J. Scott Hacker en el tribunal federal de McAllen. Los registros judiciales indican que el tribunal determinó que Cepeda-Estrada corría peligro de fuga y le denegó la fianza.

Tres hombres fueron acusados luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza en Freer, Texas, encontraran en un camión a 17 personas sin permiso legal para estar en el país.