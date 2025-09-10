Chicago cambia rutinas ante redadas migratorias

Las calles de algunos de los barrios más animados de Chicago están tranquilas estos días. Los maestros de las escuelas públicas quieren que las familias que tienen miedo de salir de casa puedan seguir las clases online. Y los lugares de culto instan a la gente a llevar su identificación a todas partes.

Mientras la tercera ciudad más grande de la nación espera una intervención federal muy publicitada, los residentes realizan cambios en sus rutinas diarias. El presidente, Donald Trump, ha prometido que Chicago verá un aumento en las deportaciones y tropas de la Guardia Nacional mientras apunta a bastiones demócratas. Aunque la sensación de vulnerabilidad no es nueva, especialmente entre los migrantes, muchos dicen que esta vez el miedo es más profundo y los preparativos más drásticas.

Incluso Sam Sánchez, un dueño de restaurante en Chicago que votó por Trump, criticó los planes del republicano para la ciudad. Como ciudadano estadounidense nacido en México, también está tomando precauciones.

“Están haciendo perfilamientos”, dijo acerca de los agentes federales. “Mi esposa y yo fuimos a una boda y le dije: ‘Lleva tus papeles de ciudadanía’”.

Menos tránsito

de clientes

Hay una caída importante en el número de vendedores de comida callejera en el barrio de La Villita, y los negocios reportan menos tráfico de clientes. El enclave, de mayoría mexicana, cuenta con un tramo de 3,2 kilómetros (2 millas) de negocios y restaurantes que a menudo destaca como uno de los distritos comerciales de mayor recaudación de Chicago, después de la Avenida Michigan.

“Las calles que estaban ocupadas se están apagando”, señaló Galilea Méndez, de 25 años, de visita desde los suburbios.

En el vecindario ya se aplicado leyes migratorias antes.