Fallece niño tras ser arrollado mientras montaba su bicicleta

Una familia del sur de la ciudad vive momentos de tragedia después de que un menor de edad perdiera la vida atropellado la mañana de este jueves mientras andaba en bicicleta en su propio vecindario.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. frente a la vivienda ubicada en el 5227 Willow Glen Drive, en la zona de South Park, según confirmaron las autoridades. Se desconocen las circunstancias exactas del incidente y las condiciones en las que se encuentra el menor.