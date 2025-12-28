Fallece mujer de 73 años al ser arrollada en San Benito

Una mujer de 73 años falleció la tarde del miércoles, víspera de Navidad, tras ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar una carretera estatal fuera de los límites de esta ciudad.

¿Cómo ocurrió el atropello en la Carretera Estatal 345?

El accidente ocurrió alrededor de las 6:33 p.m. en la intersección de la Carretera Estatal 345 y Castillo Road, en el condado de Cameron. Según el reporte del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la víctima fue identificada como María Elena Silva, residente de San Benito.

De acuerdo con la investigación preliminar, Silva intentó cruzar la SH 345 sin ceder el paso al tráfico y fue impactada por un Nissan Sentra color rojo que viajaba en dirección noreste. El comunicado del DPS indicó que el atropello ocurrió cuando la mujer intentaba "cruzar de regreso" a través de la carretera.

Detalles confirmados sobre el accidente en Cameron

La conductora del Nissan se detuvo de inmediato en el lugar para prestar ayuda. Sin embargo, Silva falleció a causa de las heridas antes de que pudiera ser trasladada a un hospital.

Impacto en la comunidad tras el fallecimiento de Silva

El DPS no ha proporcionado más detalles sobre las circunstancias específicas del accidente, el cual permanece bajo investigación.