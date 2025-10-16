Tormenta arrasa 2 pueblos en Alaska

JUNEAU, Alaska.- Uno de los puentes aéreos "más significativos" en la historia de Alaska se lleva a cabo para evacuar a cientos de personas de poblados en la costa suroccidental del estado que quedaron inundados por los remanentes del tifón Halong el pasado fin de semana, informaron funcionarios el miércoles. La tormenta azotó poblados costeros y provocó una marejada ciclónica sin precedentes que arrasó con hogares —algunos con personas aún en su interior— obligando a unos 1.500 habitantes a trasladarse a albergues improvisados.

Las autoridades determinaron el miércoles que dos aldeas requerían una evacuación a gran escala, afirmó el comandante de incidentes Mark Roberts en un comunicado.

Una persona murió y dos siguen desaparecidas tras la tormenta.

La crisis que se desarrolla en el suroeste de Alaska, donde las comunidades únicamente son accesibles por agua o aire, ha atraído la atención sobre los recortes del gobierno del presidente Donald Trump a las subvenciones federales establecidas para ayudar a algunos pequeños poblados, en su mayoría indígenas, a prepararse para los estragos de las tormentas o mitigar sus riesgos de desastre.

Por ejemplo, el gobierno federal canceló una subvención de 20 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental federal para Kipnuk, uno de los poblados inundados, una medida que ha sido impugnada por grupos ambientalistas.

Las comunidades de Kipnuk y Kwigillingok habían solicitado al estado evacuar a los residentes, dijo Jeremy Zidek, portavoz de la oficina de gestión de emergencias.

Unos 300 evacuados estaban siendo evacuados hacia Anchorage, a cientos de kilómetros de las comunidades afectadas, según el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos del estado. Zidek no detalló el miércoles de dónde eran exactamente esos evacuados. Subrayó que algunos residentes de esas comunidades pueden optar por quedarse en su comunidad o en casa de otras personas.

Un momento desgarrador

Entre los que esperaban ser evacuados a Bethel el martes estaba Brea Paul, de Kipnuk, que en un mensaje de texto explicó que el sábado había visto unas 20 casas flotando bajo la luz de la luna. "Algunas casas nos hacían señales con las luces de sus celulares, como si estuvieran pidiendo ayuda, pero no podíamos hacer nada", escribió.

A la mañana siguiente, grabó un video de una casa sumergida casi hasta el techo que flotaba frente a la suya.

Paul y sus vecinos mantuvieron una larga reunión en el gimnasio de la escuela local el lunes por la noche. Cantaron canciones mientras intentaban averiguar qué hacer a continuación, dijo. Ella no estaba segura de adónde iría.

"Es muy desgarrador despedirse de los miembros de nuestra comunidad sin saber cuándo volveremos a vernos", manifestó. A unos 48 kilómetros (30 millas), en Kwigillingok, se encontró a una mujer muerta y las autoridades suspendieron la búsqueda de dos hombres cuya casa fue arrastrada por el agua.

La escuela era el único edificio en el pueblo con electricidad, pero los baños no funcionaban y 400 personas se quedaron allí el lunes por la noche. Un informe de situación del centro de operaciones de emergencia del estado el martes señaló que se estaban utilizando baños portátiles o "cubos". Una evaluación preliminar mostró que todas las casas del pueblo sufrieron daños a causa de la tormenta y unas tres docenas se desplazaron de sus cimientos, de acuerdo con la oficina de manejo de emergencias. Los sistemas eléctricos se inundaron en Napakiak y se reportó una erosión severa en Toksook Bay. En Nightmute, las autoridades dijeron que se avistaron barriles de combustible flotando en la comunidad, y había un olor a combustible en el aire y una película brillante en el agua.

Las autoridades movilizaron a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de emergencia, y se estaba aprovechando cualquier mejora del tiempo para llevar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación por aire.

Un largo camino hacia la recuperación





Según las autoridades, queda un largo camino hacia la recuperación y es necesario ofrecer apoyo continuado a las comunidades más afectadas. La mayoría de los materiales para la reconstrucción tendrán que ser llevados allí y queda poco tiempo con el invierno a la vuelta de la esquina.

"Las comunidades indígenas en Alaska son resilientes", dijo Rick Thoman, especialista en clima de Alaska en la Universidad de Alaska Fairbanks. "Pero cuando hay una comunidad entera donde prácticamente cada casa está dañada y muchas de ellas serán inhabitables con el invierno tocando a la puerta, hay un límite a lo que cualquier individuo o pequeña comunidad puede hacer".

Thoman apuntó que el meteoro pudo haber ganado fuerza debido a las cálidas aguas superficiales del océano Pacífico, cuya temperatura ha aumentado por el cambio climático causado por el hombre, haciendo que las tormentas sean más intensas.

Los remanentes de otra tormenta, el tifón Merbok, causaron daños en una vasta franja del oeste de Alaska hace tres años.