Protestan ciclistas desnudos contra presencia de tropas

PORTLAND, Oregon.- Manifestantes que protestaban en contra del gobierno del presidente de Trump el domingo en Portland dejaron al descubierto el carácter peculiar e irreverente de la ciudad al pedalear por las calles de la ciudad vistiendo absolutamente nada —o casi nada— en una edición "de emergencia" del paseo desnudo en bicicleta.

Las multitudes que se han reunido recientemente frente a una instalación de inmigración en la ciudad más grande de Oregon han adoptado lo absurdo, vistiendo disfraces inflables de rana, unicornio, ajolote y plátano mientras se enfrentan a las fuerzas federales del orden que a menudo recurren al uso de gas lacrimógeno y bolas de pimienta.

El paseo en bicicleta es una tradición anual que por lo general se lleva a cabo en el verano, pero los organizadores del evento de este fin de semana dijeron que se necesitaba de un nuevo paseo al desnudo para manifestarse en contra de los intentos de Trump por movilizar a la Guardia Nacional para sofocar las protestas.

Janene King calificó el paseo al desnudo como una "forma de protesta típica de Portland".

La mujer de 51 años estaba desnuda salvo por unos calcetines de lana, una peluca y un sombrero. Bebía té caliente y dijo que no le molestaba la lluvia constante ni las temperaturas que descendieron hasta los 12 Celsius (alrededor de 50 Fahrenheit).

"Definitivamente no queremos tropas que vengan a nuestra ciudad", expresó King.

Los ciclistas recorrieron las calles de la ciudad hasta el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). Ya en el lugar, las autoridades les ordenaron despejar la calle y manifestarse únicamente en las aceras o arriesgarse a ser arrestadas.

La ciudad está a la espera del fallo de un panel de la corte de apelaciones sobre si Trump puede desplegar a tropas federalizadas después de que un juez federal ordenó el pasado 5 de octubre una suspensión temporal del despliegue.

"El gozo es una forma de protesta. Estar juntos con respeto mutuo y amabilidad es una forma de protesta", dijeron los organizadores del paseo en Instagram. "Es tu elección qué tanto o qué tan poco llevas puesto".

Había menos personas completamente desnudas de lo habitual, probablemente debido al clima frío y húmedo, pero aún hubo quienes se desnudaron por completo y montaron sus bicicletas únicamente portando sus cascos.

EL DATO

- Los paseos al desnudo en bicicleta han llenado las calles de la ciudad cada año desde 2004, a menudo deteniendo el tráfico mientras la multitud pedalea entre la música. Algunos años han atraído a cerca de 10.000 ciclistas, según el Portland World Naked Bike Ride.