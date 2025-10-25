Arrestan a maestra con marihuana, en Laredo

Mia Sophia Espinoza, maestra sustituta de la escuela secundaria United (UISD) fue arrestada en el centro educativo este jueves, por posesión de marihuana, luego de que su exnovio la acusase de un robo en su residencia de Village Heights. A las 2:00 de la tarde de este 23 de octubre, los policías municipales acudieron al centro educativo en Lindenwood y Berkley, en el residencial Del Mar Hill Serie A.