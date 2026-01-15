Residente de San Benito gana 1 mdd en raspadito

Un residente de San Benito ganó el premio mayor, 1 millón de dólares, en el juego de raspaditos Instant Millions de la Lotería de Texas, anunció la organización el lunes.

El boleto fue comprado en Stooky Mart, ubicado en 1608 E. Business 77 en San Benito. Según la organización, el ganador decidió permanecer en el anonimato.

El juego Instant Millions cuesta $20 y la Lotería de Texas señala que hay 27 posibilidades de ganar y más de $91,3 millones en premios totales para el juego. El ganador de San Benito es el primero en reclamar el premio de $1 millón en el juego, con tres botes disponibles ahora.

¿Cómo ocurrió el premio en San Benito?

El último ganador de la Lotería de Texas en el Valle fue el Lotto Texas de $78 millones, el pasado noviembre. Ese premio mayor, adquirido en Gordon´s Bait & Tackle en Brownsville, sigue sin reclamarse.

Detalles sobre el ganador del raspadito

Otro residente de Rio Grande City reclama boleto ganador. Un día después de un anuncio sobre el premio de otro residente del Valle, la Lotería de Texas dijo el martes que un residente de RGC también ganó un millón de dólares.

Según la organización, el residente de RGC compró el billete ganador de la Lotería del Millón de Dólares fuera de la región: una tienda HEB ubicada en 735 SW Military Drive en San Antonio.