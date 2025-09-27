Endurecerán requisitos para licencias de no ciudadanos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos endurecerá de inmediato los requisitos para que los no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales después de que ocurrieran tres accidentes fatales en lo que va del año, los cuales, según las autoridades, fueron causados por conductores inmigrantes que nunca debieron haber recibido una licencia.

Las nuevas reglas harán extremadamente difícil que los inmigrantes obtengan licencias de conducir comerciales porque solo serán elegibles tres clases específicas de titulares de visas. Los estados también tendrán que verificar el estado migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Estas licencias solo serán válidas por un año como máximo, a menos que la visa del solicitante expire antes de ese plazo.

La auditoría nacional de estas licencias comenzó después de un accidente fatal en Florida en el que murieron dos personas, provocado por un conductor de camión que, según las autoridades, estaba en el país ilegalmente. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que, a principios de este año, también se detectaron en Texas y Alabama accidentes fatales causados por conductores de camiones que no deberían haber tenido licencias.

Duffy amenaza con revocar millones de dólares en fondos federales

Duffy también amenazó con revocar 160 millones de dólares en fondos federales a California porque los investigadores encontraron que una de cada cuatro de las 145 licencias de conducir comerciales para no ciudadanos emitidas desde junio que revisaron no deberían haber sido emitidas según las reglas actuales.

Mencionó cuatro ejemplos en los que California emitió licencias que siguen siendo válidas aun después de que el permiso de trabajo del conductor hubo expirado, en ocasiones, varios años después. El estado tiene 30 días para auditar su programa y presentar un plan para cumplir con la ley, o perderá fondos.

Duffy dijo que las reglas actuales no son lo suficientemente estrictas y que varios estados no las están siguiendo. En la auditoría se hallaron licencias emitidas de manera incorrecta en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

"Tenemos un sistema gubernamental diseñado para mantener seguras a las familias estadounidenses en la carretera. Pero ese sistema ha sido puesto en riesgo", señaló el funcionario.

Anteriormente, Duffy había amenazado con retirar algunos fondos federales a California, Washington y Nuevo México por no hacer cumplir los requisitos de competencia en el idioma inglés para camioneros, que entraron en vigor este verano. El Departamento de Transporte aun revisa las respuestas de esos estados.

California señala su récord de seguridad

California defendió sus prácticas en respuesta a la amenaza anterior, y una portavoz del gobernador Gavin Newsom desestimó el reciente ataque de Duffy.

"La exestrella de reality show de segunda categoría y actual secretario de Transporte todavía no entiende la ley federal. Responderemos a la carta de hoy a su debido tiempo", dijo la portavoz Diana Crofts-Pelayo. "Mientras tanto, a diferencia de este payaso, nos ceñiremos a los hechos: los titulares de licencias de conducir comerciales de California tuvieron una tasa de accidentes fatales casi un 40% más baja que el promedio nacional. Texas, el único estado con más titulares comerciales, tiene una tasa casi un 50% más alta que California. Los hechos no mienten. El gobierno de Trump sí."

Todos los estados deben pausar la emisión de licencias de conducir comerciales a no ciudadanos hasta que puedan cumplir con las nuevas reglas.

Las nuevas reglas restringen qué no ciudadanos son elegibles para obtener licencias comerciales

De acuerdo con las nuevas normas, solo 10.000 de los 200.000 no ciudadanos que actualmente tienen licencias comerciales calificarían según las nuevas reglas, que solo están disponibles para conductores que tienen una visa H-2a, H-2b o E-2. Pero las reglas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190.000 conductores podrán mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

Duffy dijo que, aunque existen informes de una escasez de conductores de camiones, no cree que las nuevas reglas causen un problema porque estas licencias representan solo alrededor del 5% del total de permisos de conducir comerciales.

Grupos comerciales presionan para que haya conductores capacitados y autorizados

Dos importantes grupos comerciales de transporte por carretera elogiaron los esfuerzos del Departamento de Transporte para garantizar que todas las personas que obtengan una licencia de conducir comercial estén calificadas y autorizadas para tenerla. La Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores habían presionado por una auditoría de licencias comerciales al menos desde la primavera.

"Las reglas solo funcionan cuando se aplican de manera constante, y es imperativo que todas las agencias estatales de licencias de conducir cumplan con las regulaciones federales", dijo Chris Spear, presidente y CEO de la ATA.

Todd Spencer, quien lidera el grupo de conductores independientes, dijo: "Durante demasiado tiempo, las lagunas en este programa han permitido que conductores no calificados ingresen a las carreteras de Estados Unidos, creando riesgos de seguridad innecesarios para los conductores profesionales y el público automovilístico por igual. Estas acciones de cumplimiento de la ley también eliminarán a los malos actores de la carretera y restaurarán la responsabilidad en el sistema."

El accidente en Florida provocó la indignación del presidente Donald Trump y de Duffy, y desató una lucha política entre los gobernadores de Florida y California. También puso a los conductores de camiones sijs en el centro de la controversia porque el conductor del camión en el accidente de Florida profesa esa fe.

El accidente en Texas citado por Duffy ocurrió en marzo, cuando un conductor de camión no frenó y se estrelló con una fila de autos, provocando un choque en cadena de 17 vehículos en el que murieron cinco personas. Dijo que el conductor, que no era ciudadano estadounidense, tenía antecedentes de cambiar imprudentemente de carril, ignorar señales de tráfico y múltiples violaciones de las reglas de servicio.

En el accidente en Alabama participó un conductor de camión en su tercer día de trabajo que, según Duffy, había reprobado una prueba de habilidades por exceso de velocidad. Ese conductor, que no era ciudadano estadounidense, chocó con cuatro vehículos detenidos en un semáforo en rojo, matando a dos personas.



