Deben China y EU ´trabajar en la misma dirección´: ministro

El primer ministro chino, Li Qiang, dijo a un grupo de ejecutivos empresariales estadounidenses que Estados Unidos y su país necesitan "trabajar en la misma dirección" para avanzar en lo que él llamó "la asociación bilateral más importante del mundo".

Li manifestó a los aproximadamente 20 ejecutivos y otros interesados en las relaciones entre Estados Unidos y China que sus perspectivas eran valiosas y que "las acciones que ustedes tomen son cruciales".

Los periodistas fueron escoltados fuera de la sala después de las breves palabras de apertura de Li en el evento, organizado por dos grupos sin fines de lucro, el Consejo Empresarial Estados Unidos-China y el Comité Nacional de Relaciones Estados Unidos-China.

Este último indicó que la discusión a puerta cerrada abordó temas económicos, de inversión y comercio, así como el potencial para una mayor cooperación en torno a preocupaciones compartidas.

"Es esencial para los intereses estadounidenses que los líderes empresariales y los expertos en políticas tengan la oportunidad de discutir temas clave, abordar preocupaciones y mantener relaciones de trabajo con los líderes chinos", afirmó Stephen Orlins, presidente del comité, en un comunicado.

Li se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde lidera la delegación en nombre del presidente Xi Jinping. Li tiene previsto pronunciar el discurso principal de su país ante la asamblea el viernes.

La reunión se produce en un momento delicado pero dinámico para las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. El comercio, los aranceles, la propiedad de TikTok, los chips de computadora, los minerales y más están entre los puntos contenciosos, sin mencionar una miríada de cuestiones geopolíticas, estratégicas y de otro tipo.

"La relación China-Estados Unidos es la asociación bilateral más importante del mundo", expresó Li en la reunión empresarial del jueves. "Su desarrollo estable requiere que nuestros dos gobiernos trabajen en la misma dirección".