Choque múltiple y detenciones por tráfico humano

Una persecución del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) terminó con un choque múltiple, cuatro personas lesionadas y la detención de un presunto traficante y dos migrantes este viernes 26 de diciembre en la Interestatal 35.

El sospechoso, identificado como Luis Gerardo Velázquez, intentaba evadir a los agentes manejando a alta velocidad una camioneta Volkswagen Atlas color plata. Durante la huida, el vehículo impactó a un automóvil particular, lo que dejó a sus cuatro ocupantes lesionados, quienes requirieron traslado a un hospital. La Atlas también chocó contra otros vehículos estacionados.

Tras el accidente, Velázquez y los dos jóvenes mexicanos que viajaban con él abandonaron la camioneta e intentaron huir a pie, pero fueron capturados a corta distancia por los oficiales del DPS.