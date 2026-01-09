Impacta vehículo contra muro en la autopista 83

Un vehículo con al menos tres ocupantes terminó impactado contra el muro de contención de la West Frontage Road de la autopista 83 este jueves por la mañana, en lo que testigos describen como el desenlace de una presunta persecución.

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista 83?

El incidente generó una fuerte movilización de autoridades en el lugar, con la presencia de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y de la Patrulla Fronteriza.

Según un testigo que pidió permanecer en el anonimato, una persona fue esposada por las autoridades y posteriormente trasladada en una unidad de la Patrulla Fronteriza. Además, se reportó que dos mujeres resultaron lesionadas. Ambas recibieron atención médica en la escena y fueron transportadas en ambulancias a hospitales de la zona.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial si se realizaron arrestos formales, el motivo que habría originado la presunta persecución, ni la condición médica de las personas lesionadas. El incidente permanece bajo investigación activa por parte de las agencias involucradas.

Detalles sobre los lesionados en el accidente

Se recomendó a los conductores ejercer precaución en el área debido a la posible presencia de personal de emergencia y restricciones viales menores.