Cybertruck policiales patrullará Las Vegas

Las Vegas, EU.- La mayor flota policial de camionetas Cybertruck de Tesla en Estados Unidos comenzará a patrullar las calles de Las Vegas en noviembre gracias a una donación de un multimillonario tecnológico, lo que generó preocupaciones sobre la erosión de los límites entre los intereses públicos y privados.

"Bienvenidos al futuro de la vigilancia", afirmó el jefe de la policía del condado Clark, Kevin McMahill, durante una reciente conferencia de prensa, rodeado por las camionetas mientras drones sobrevolaban y un helicóptero de la policía daba vueltas sobre él.

La flota de diez Cybertruck en blanco y negro del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, con luces intermitentes y sirenas, está decorada con el logotipo del cuerpo policial. Aproximadamente 400 agentes han sido entrenados para operar los vehículos, que utilizarán estaciones de carga públicas.

Los vehículos totalmente eléctricos están equipados con escopetas, escudos y escaleras, y tienen capacidad adicional de batería para manejar mejor las demandas de un cuerpo policial, afirmó McMahill.

La donación ha suscitado preocupaciones entre los expertos en supervisión gubernamental sobre la influencia de los donantes privados en los departamentos públicos y el apoyo a la marca Tesla. Otras ciudades estadounidenses han recurrido a modelos de Tesla, incluso cuando la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk ha enfrentado críticas debido a su trabajo a principios de año para avanzar en la agenda política del presidente y reducir el tamaño del gobierno federal.

McMahill señaló que los camiones ayudarán a mantener a los agentes más seguros porque son a prueba de balas, mientras que los otros coches patrulla del cuerpo no lo son. Cada Cybertruck está valorado entre 80.000 y 115.000 dólares y se utilizará para responder a avisos sobre barricadas y tiroteos, además de patrullas regulares.

Los Cybertruck también ofrecen prestaciones únicas, como un radio de giro más corto, dijo.

"Se ven un poco diferentes a los coches patrulla que tenemos ahí fuera, pero representan algo mucho más grande que un coche de policía sin más", expresó el sheriff. "Representan innovación. Representan sostenibilidad, y representan nuestro compromiso continuo de servir a esta comunidad con las mejores herramientas que tenemos disponibles, de manera segura, eficiente y responsable".

EL CYBERTRUCK HA TENIDO SUCESIVAS RETIRADAS

La flota llega en medio de un año accidentado para Tesla, que ha lidiado con varias llamadas a talleres para sus vehículos.

En marzo, los reguladores de seguridad de Estados Unidos retiraron prácticamente todos los Cybertruck de las carreteras.