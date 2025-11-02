Largas filas en bancos de alimentos de todo EU

LOUISVILLE, Kentucky.- Personas de todo Estados Unidos formaron largas filas el sábado para recibir comidas y comestibles gratuitos en bancos de alimentos y entregas de autoservicio tras la repentina suspensión de la ayuda mensual que se otorga a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), debido al cierre del gobierno.

En el distrito del Bronx en Nueva York, alrededor de 200 personas más de lo habitual acudieron al banco de alimentos World of Life Christian Fellowship International, muchas abrigadas con gorros y abrigos de invierno y empujando carritos de compras plegables mientras esperaban en una fila que abarcaba varias cuadras de la ciudad. Algunas de ellas llegaron incluso desde las cuatro de la mañana para elegir entre plataformas de frutas, verduras, pan, leche, jugo, productos secos y sándwiches preparados.

Mary Martin, quien es voluntaria en el banco de alimentos, también depende regularmente de él para complementar sus pagos de SNAP. Comentó que suele dividir sus aproximadamente 200 dólares al mes en ayuda de SNAP entre ella y sus dos hijos adultos, uno de los cuales tiene seis hijos y depende especialmente de la asistencia.

"Si no pudiera acudir al banco de alimentos, no sé cómo lo haríamos", señaló.

"No voy a ver sufrir a mis nietos".

El Departamento de Agricultura planeaba retener los pagos al programa de alimentos a partir del sábado hasta que dos jueces federales ordenaron al gobierno que los realizara. Sin embargo, no se sabe cuándo podrían recargarse las tarjetas de débito que usan los beneficiarios después del fallo, lo que generó miedo y confusión entre muchos beneficiarios.

En una aparente respuesta al presidente Donald Trump, quien dijo que proporcionaría el dinero, pero quería una mayor dirección legal de la corte, el juez federal de distrito John J. McConnell de Rhode Island ordenó al gobierno que informara para el lunes cómo financiaría las cuentas de SNAP.

McConnell, nominado por el presidente Barack Obama, manifestó que el gobierno de Trump debe realizar un pago completo para ese día o, si decide utilizar 3.000 millones de dólares de un fondo de contingencia, deberá averiguar cómo hacerlo para el miércoles.

El retraso en los pagos de SNAP, una pieza importante de la red de seguridad social del país que atiende a unos 42 millones de personas, destaca las vulnerabilidades financieras que muchos enfrentan. En el banco de alimentos del Bronx, el reverendo John Udo-Okon señaló que "personas de todos los ámbitos de la vida" buscan ayuda ahora.

"El banco ya no es solo para los pobres, para los ancianos, para los necesitados. Ahora es para toda la comunidad, para todos", afirmó. "Ves a personas que llegan en su coche, se estacionan y esperan para ver si pueden obtener comida".