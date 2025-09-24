Acciones del fabricante de Tylenol se recuperan

Las acciones del fabricante de Tylenol, Kenvue, se recuperaron notablemente antes de la apertura del mercado el martes, un día después de que el presidente Donald Trump habló de vínculos no demostrados y, en algunos casos, desacreditados entre Tylenol, las vacunas y el autismo.

Trump aconsejó a las embarazadas “no tomar Tylenol” unas diez veces durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, instando también a las madres a no darles el medicamento a sus bebés, conocido en Estados Unidos con el nombre genérico de acetaminofén o paracetamol en la mayoría de los otros países.

Las acciones de la compañía de marcas de consumo de Nueva Jersey cayeron 7,5% el lunes. Las acciones recuperaron la mayor parte de esas pérdidas temprano el martes en el comercio previo a la apertura del mercado.

El anuncio, que parecía basarse en estudios existentes en lugar de investigaciones nuevas significativas, llega de la mano de la agenda del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas.

Kenvue disputó cualquier vínculo entre el medicamento y el autismo esta semana y advirtió que si las embarazadas no usan Tylenol cuando lo necesitan, podrían enfrentarse a una elección peligrosa entre sufrir fiebres o usar alternativas más riesgosas.