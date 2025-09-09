‘Debe Trump pagar compensación acolumnista que lo acusó de violarla’

Un tribunal federal de apelaciones ratificó el lunes el fallo de un jurado civil de que el presidente Donald Trump debe pagar 83,3 millones de dólares a E. Jean Carroll por sus repetidos ataques en redes sociales y declaraciones públicas contra la veterana columnista de consejos después de que ella lo acusara de agresión sexual.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos rechazó la apelación de Trump sobre el fallo por difamación, calificando la compensación otorgada por el jurado como “justa y razonable”.

Un panel de tres jueces, citando cientos de amenazas de muerte que enfrentó Carroll, declaró que el expediente del caso respaldaba la “determinación del juez de juicio de que ‘el grado de reprobabilidad’ de la conducta del señor Trump era notablemente alto, quizás sin precedentes”.

Trump había argumentado que los daños eran excesivamente desproporcionados, particularmente una indemnización punitiva de 65 millones de dólares, y presionó por un nuevo juicio después de que la Corte Suprema ampliara la inmunidad presidencial.

Pero el tribunal de apelaciones rechazó rotundamente esos argumentos, escribiendo que los ataques “extraordinarios y sin precedentes” de Trump contra Carroll, de 81 años, justificaban la elevada indemnización, dados “los hechos únicos y viles de este caso”.

Los abogados de Trump respondieron a través de un portavoz a una solicitud de comentarios pidiendo “un fin inmediato a la politización de nuestro sistema de justicia y un rápido fin a todas las Cazas de Brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”. Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.

En su fallo, el 2º Circuito determinó que hay “amplias pruebas” de que Trump fue imprudentemente indiferente a la salud y seguridad de Carroll después de “calificar a la señora Carroll como una mentirosa motivada política y financieramente” e “insinuar que ella era demasiado poco atractiva para que él la hubiera agredido sexualmente” y que “pagaría caro” por hablar.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, acogió con satisfacción la decisión, diciendo en un comunicado que el tribunal de apelaciones afirmó que “Carroll estaba diciendo la verdad, y que el presidente Donald Trump no lo estaba”. Señalando las amenazas a su cliente, Kaplan indicó que esperan “el fin del proceso de apelación”.

En el juicio, Carroll testificó que temía por su seguridad después de recibir cientos de amenazas de muerte y perder su carrera de décadas en la revista Elle.