Prohíben deportar a niños de Guatemala y Honduras

TUCSON, Arizona /AP

El edificio de tribunales Evo A. DeConcini en Tucson, Arizona. Una jueza federal en Arizona le prohibió temporalmente a la administración Trump remover a niños guatemaltecos y hondureños que viven en refugios o en cuidado de crianza después de llegar solos a Estados Unidos, según una decisión del jueves. La jueza de distrito Rosemary Márquez en Tucson extendió hasta al menos el 26 de septiembre una orden de restricción temporal emitida durante el fin de semana del Día del Trabajo. Márquez expresó preocupación sobre si el gobierno había arreglado que algunos padres o tutores legales en Guatemala se hiciera cargo de los niños.